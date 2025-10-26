VIDEO/ “S’ka pushim as të dielën!” - Rama publikon pamje nga aksioni për lirimin e hapësirave publike
Në të gjithë territorin e vendit vijon me intensitet puna për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme, si pjesë e vizionit transformues të qeverisë shqiptare, të përfshirë në programin “Rilindja Urbane 2.0”.
Kjo nismë e re nuk është një aksion i përkohshëm apo një fushatë sezonale, por një ndërhyrje e qëndrueshme dhe sistematike në terren, me qëllim rivendosjen e rendit urban, rikthimin e hapësirave të përbashkëta për qytetarët dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës në çdo qytet dhe fshat të vendit.
E konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo një aksion i përkohshëm, kjo nismë po vijon me shembjen e mureve dhe strukturave të betonit në territor, të cilat cenojnë hapësirën publike.
Në kuadër të kësaj fushate, po kryhen ndërhyrje të thella për shembjen e mureve dhe strukturave të paligjshme të betonit që kanë uzurpuar trotuare, rrugë, plazhe dhe zona të tjera publike, duke dëmtuar peizazhin dhe duke privuar qytetarët nga e drejta për të përdorur hapësirën e përbashkët.
Kryeministri Edi Rama publikoi sot në rrjetet sociale pamje nga operacionet që po zhvillohen në qytetin bregdetar të Vlorës, një nga destinacionet më të vizituara gjatë sezonit turistik.
“S’ka pushim”, – shkruan ai, teksa ndan pamje nga shembja e mureve rrethues dhe strukturave pa leje pranë rrugëve të qytetit, si pjesë e përpjekjeve për ta kthyer Vlorën në një qytet model të urbanistikës bashkëkohore, ku hapësira publike i përket të gjithëve.
Në kuadër të reformës për goditjen e fenomenit të ndërtimeve pa leje, në projektin e ri të Kodit Penal, i cili është hedhur tashmë për diskutim publik, parashikohen ndëshkime më të ashpra dhe masa më efektive për shkelësit e ligjit, me qëllim parandalimin e abuzimeve të ardhshme.
Paralelisht, po përgatitet edhe Rregullorja e re Kombëtare e Hapësirës Publike, e cila do të vendosë standarde të qarta për shfrytëzimin ligjor të këtyre hapësirave nga subjektet private, duke përcaktuar në mënyrë transparente kufijtë mes interesit publik dhe atij ekonomik.
Në ndihmë të qytetarëve, për të garantuar një proces të hapur dhe pjesëmarrës, është vënë në funksion portali zyrtar “HapësiraImePublike.gov.al”, një platformë digjitale për raportimin e rasteve abuzive.
Deri më sot, në këtë portal janë regjistruar 14,471 denoncime, nga të cilat 10,709 janë zgjidhur dhe 3,762 të tjera janë aktualisht në proces verifikimi e shqyrtimi, duke dëshmuar se qytetarët po bëhen pjesë aktive e këtij transformimi.
“Rilindja Urbane 2.0” nuk është thjesht një projekt ndërtimor, por një filozofi zhvillimi që synon të rikthejë qytetin tek qytetari — të pastër, të hapur, funksional dhe estetikisht të bukur. Në këtë kuptim, aksioni për lirimin e hapësirave publike është një hap drejt ndërtimit të një Shqipërie më të rregullt, më të gjelbër dhe më dinjitoze për brezat që vijnë.