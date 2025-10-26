LEXO PA REKLAMA!

“Prej 3 vitesh asnjë kontakt!” Gruaja kallëzon ish-bashkëshortin për braktisje të fëmijëve në Durrës

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 17:21
Aktualitet

"Prej 3 vitesh asnjë kontakt!" Gruaja kallëzon

Një histori shqetësuese ka dalë në dritë në Durrës, ku një grua ka kallëzuar ish-bashkëshortin e saj, K. R., 46 vjeç, për braktisje të fëmijëve të mitur.

Sipas saj, ai nuk ka pasur asnjë kontakt me ta për tre vite, duke i lënë fëmijët në një situatë të rrezikshme dhe të pasigurt.

Policia ka shpallur në kërkim shtetasin dhe po vijon punën për kapjen e tij. Autoritetet theksojnë se çdo veprim ka për qëllim mbrojtjen e të miturve dhe zbatimin e ligjit për rastet e braktisjes ose moskujdesit prindëror.

Rasti është një kujtesë për rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë në situata që rrezikojnë mirëqenien e fëmijëve.

Policia bën thirrje që çdo situatë e ngjashme të denoncohet menjëherë, për të shmangur pasoja të rënda dhe për të garantuar mbrojtjen e të miturve.

