“Prej 3 vitesh asnjë kontakt!” Gruaja kallëzon ish-bashkëshortin për braktisje të fëmijëve në Durrës
Një histori shqetësuese ka dalë në dritë në Durrës, ku një grua ka kallëzuar ish-bashkëshortin e saj, K. R., 46 vjeç, për braktisje të fëmijëve të mitur.
Sipas saj, ai nuk ka pasur asnjë kontakt me ta për tre vite, duke i lënë fëmijët në një situatë të rrezikshme dhe të pasigurt.
Policia ka shpallur në kërkim shtetasin dhe po vijon punën për kapjen e tij. Autoritetet theksojnë se çdo veprim ka për qëllim mbrojtjen e të miturve dhe zbatimin e ligjit për rastet e braktisjes ose moskujdesit prindëror.
Rasti është një kujtesë për rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë në situata që rrezikojnë mirëqenien e fëmijëve.
Policia bën thirrje që çdo situatë e ngjashme të denoncohet menjëherë, për të shmangur pasoja të rënda dhe për të garantuar mbrojtjen e të miturve.