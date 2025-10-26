Bëri për spital krushkun, arrestohet 45-vjeçari në Tiranë
26 Tetor 2025, 17:09
Një 45-vjeçar është arrestuar nga policia në Tiranë, teksa akuzohet për dhunë.
Policia bën me dije se 45-vjeçari ka ushtruar dhunë ndaj krushkut të tij, i cili po merr ndihmë mjekësore në spital.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3: -arrestuan shtetasin R. D., 45 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj krushkut të tij, i cili po merr ndihmë mjekësore në spital, jashtë rrezikut për jetën;”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.