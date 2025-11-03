LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Pjesë e një bande “skifterësh”, arrestohen 2 shqiptarë që ishin kthyer në tmerrin e Milanos! Ja si u zbuluan grabitjet

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 13:55
Aktualitet

VIDEO/ Pjesë e një bande “skifterësh”, arrestohen 2

Policia e Milanos ka arrestuar dy shqiptarë të dyshuar si pjesë e një bande “skifterësh” që grabisnin shtëpitë e italianëve në seri.

Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria, të ndaluarit janë 42 dhe 45 vjeç, me banim në provincën e Milanos. Të dy besohet se janë përgjegjës për një seri vjedhjesh banesash që ndodhën midis shkurtit dhe marsit 2025, në provincat e Varese, Como dhe Monza Brianza.


Dhe shkak i hetimeve u bë fillimisht një denoncim në rrjetet sociale nga qytetarët për vjedhjet në zonën e Komos. Prej andej, hetuesit arritën të identifikonin një automjet të dyshimtë të përdorur nga autorët për të kryer grabitjet, i cili më pas u gjurmua në provincën e Milanos.

Përmes mbikëqyrjes, ndjekjes, operacioneve teknike dhe analizës së të dhënave telefonike dhe të dhënave të trafikut rrugor, oficerët rindërtuan 13 vjedhje që i atribuohen dy të dyshuarve, informon media italiane.


Sipas gjetjeve, të dyshuarit vepruan sipas një “protokolli” të provuar dhe të testuar: parapërzgjedhje e shtëpive që do të grabiteshin, planifikim i detajuar i vjedhjeve me njërin prej të dyve që vepronte si vrojtues dhe përdorimi i makinave të vjedhura me targa të klonuara për të shmangur kontrollet.

Të dy burrat u gjetën në shtëpitë e tyre në Senago dhe u dërguan në burgun San Vittore në Milano.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion