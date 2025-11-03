VIDEO/ Pjesë e një bande “skifterësh”, arrestohen 2 shqiptarë që ishin kthyer në tmerrin e Milanos! Ja si u zbuluan grabitjet
Policia e Milanos ka arrestuar dy shqiptarë të dyshuar si pjesë e një bande “skifterësh” që grabisnin shtëpitë e italianëve në seri.
Sipas hetimeve të kryera nga prokuroria, të ndaluarit janë 42 dhe 45 vjeç, me banim në provincën e Milanos. Të dy besohet se janë përgjegjës për një seri vjedhjesh banesash që ndodhën midis shkurtit dhe marsit 2025, në provincat e Varese, Como dhe Monza Brianza.
Dhe shkak i hetimeve u bë fillimisht një denoncim në rrjetet sociale nga qytetarët për vjedhjet në zonën e Komos. Prej andej, hetuesit arritën të identifikonin një automjet të dyshimtë të përdorur nga autorët për të kryer grabitjet, i cili më pas u gjurmua në provincën e Milanos.
Përmes mbikëqyrjes, ndjekjes, operacioneve teknike dhe analizës së të dhënave telefonike dhe të dhënave të trafikut rrugor, oficerët rindërtuan 13 vjedhje që i atribuohen dy të dyshuarve, informon media italiane.
Sipas gjetjeve, të dyshuarit vepruan sipas një “protokolli” të provuar dhe të testuar: parapërzgjedhje e shtëpive që do të grabiteshin, planifikim i detajuar i vjedhjeve me njërin prej të dyve që vepronte si vrojtues dhe përdorimi i makinave të vjedhura me targa të klonuara për të shmangur kontrollet.
Të dy burrat u gjetën në shtëpitë e tyre në Senago dhe u dërguan në burgun San Vittore në Milano.