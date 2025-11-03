LEXO PA REKLAMA!

Ishte shpallur në kërkim pasi ndihmoi emigrantë të hynin ilegalisht në Europë, arrestohet 26-vjeçari në Tiranë

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 13:27
Aktualitet

Ishte shpallur në kërkim pasi ndihmoi emigrantë të hynin

Arrestohet në Tiranë 26-vjeçari me iniciale K. M. i shpallur në kërkim për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, pasi në vitin 2020, në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë, transportoi drejt Tiranës, 19 emigrantë që synonin të lëviznin ilegalisht, në shtetet e BE-së.

Njoftimi i policisë

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Location”.

Në vitin 2020, bashkëpunoi për transportimin e kundërligjshëm të 19 emigrantëve që synonin të shkonin në shtetet e BE-së, kapet 26-vjeçari.

Ky shtetas është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, për këtë veprimtari kriminale.

Si rezultat i adminstrimit të menjëhershëm të informacionit të siguruar në rrugë operative, në lidhje me vendndodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim, të dënuar me burgim, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6 finalizuan operacionin “Location”.

Në kuadër të operacionit, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, u kap në rrugën “Atë Thanasi”, shtetasi K. M., 26 vjeç.

Gjykata e Apelit e ka dënuar këtë shtetas, me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, pasi në vitin 2020, në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë, transportoi drejt Tiranës, 19 emigrantë që synonin të lëviznin ilegalisht, në shtetet e BE-së.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

