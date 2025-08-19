Verifikimi i dëmeve nga zjarret nis në Gramsh e Delvinë, 57 veterinerë në terren për të vlerësuar humbjet
Procesi i verifikimit të dëmeve nga zjarret në Gramsh dhe Delvinë ka nisur zyrtarisht, me 57 veterinerë të shpërndarë në terren për të regjistruar humbjet e shkaktuara në blegtori dhe bujqësi. Sipas drejtuesit të AKVMB, Sulejman Kullolli, asnjë fermer nuk do të marrë dëmshpërblim për bagëtinë, stallat, parcelat apo shtëpitë e djegura pa përfunduar inventarizimi i plotë i dëmeve.
Drejtori Kullolli shpjegon se pas përfundimit të verifikimit nga trupat inspektuese, Këshilli i Ministrave do të vendosë për sasinë dhe vlerën e kompensimeve. Ky proces pritet të përfundojë pasi të formohet qeveria e re.
Sipas të dhënave të grumbulluara deri tani, numri më i madh i bagëtive të humbura është regjistruar në Njësinë Administrative Skëndërbegas të Gramshit dhe në Bashkinë e Delvinës, zonat ku vatrat e zjarrit ishin më të mëdha dhe u përhapën për më shumë kohë. Janë identifikuar: 13 gjedhë, 262 të imta njëthundrakë, 7 derra, 90 shpendë, si dhe 7 stalla të djegura. Përveç kësaj, janë shkatërruar 747 koshere me bletë.
Grupet e punës në terren po vazhdojnë identifikimin e kafshëve të djegura, groposjen e tyre dhe dezinfektimin e zonave të prekura. Kriteri kryesor për të përfituar dëmshpërblim mbetet regjistrimi i fermave në sistemin RUDA dhe pranë drejtorive të bujqësisë.
Harta e zjarreve për vitin 2025 shkon në 54 mijë hektarë, por sipërfaqja e parcelave me pemë të djegura ende nuk është përcaktuar. Fermerët duhet të presin për verifikimin e plotë të dëmeve para se të nisë procedura e kompensimeve.