Jorida Tabaku për kompaninë KAYO: Fond qesharak, ska licensë për prodhim armësh, me partnerë të dyshimtë
Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka kritikuar qeverinë për modelin e saj kontradiktor të menaxhimit të shtetit, ku shërbimet publike bazë lihen pas dore, ndërsa bizneset strategjike, si industria e armëve, kontrollohen drejtpërdrejt nga shteti.
Sipas Tabakut, ndërkohë që spitale, shkolla dhe rrugë jepen në koncesione dhe partneritete private, shteti ndërhyn në tregun e armëve përmes kompanisë shtetërore KAYO sh.a., e krijuar në vitin 2024 dhe e cila trashëgoi uzinat e vjetra të prodhimit të armëve.
Deputetja thekson se një vit më pas shqetësimet për mungesën e transparencës dhe përfshirjen e kompanive private pa licencë dhe eksperiencë në këtë fushë janë bërë realitet. Ajo i cilëson fondet e kompanisë, vetëm 150 milionë lekë, si qesharake dhe paralajmëron se ky model mund të rrezikojë sigurinë kombëtare.
Reagimi i plotë i Tabakut:
Biznesi qeverisë me armët!
Qeveria shqiptare ka ndërtuar një model të çuditshëm dhe kontradiktor të funksionimit të shtetit. Kur bëhet fjalë për shërbimet publike thelbësore – spitale, shkolla, rrugë – përgjigjja është gjithmonë e njëjtë: “shteti nuk ka kapacitete”. Për këtë arsye, shëndetësia iu dorëzua koncesioneve, ndërtimi i shkollave iu la privatit, dhe çdo segment rrugor i rëndësishëm është bërë pjesë e një PPP-je.
Por kur vjen puna për të bërë biznes, shteti papritur bëhet sipërmarrës i madh. Në vend që të ofrojë shërbimet për të cilat qytetarët paguajnë taksa, qeveria vendos të ndërhyjë në tregje ku konkurrenca duhet të jetë e lirë dhe transparente. Kështu, shteti që nuk arrin të blejë avionë zjarrfikës për të përballuar emergjencat civile, futet i papërgatitur në industrinë e armëve.
Në vitin 2024, shumica qeverisëse miratoi krijimin e KAYO sh.a., një kompani shtetërore që trashëgoi disa nga uzinat e vjetra të prodhimit të armatimeve. Në teori, ideja nuk është e paarsyeshme. Shqipëria ka pasur një industri të tillë para viteve ’90 dhe si vend anëtar i NATO-s mund të kishte interes të rikthente një sektor strategjik. Një industri e mbrojtjes mund të krijojë vende pune, të gjenerojë të ardhura dhe të rrisë peshën gjeopolitike të vendit.