Vëllezërit Çopja në vëmendjen e mediave të Paraguajit: Rënia e klanit të fuqishëm shqiptar me lidhje të forta në Amerikën e Jugut
Një nga klanet më të fuqishme shqiptare të përfshira në trafikun ndërkombëtar të kokainës u godit rëndë muajin e kaluar, pas arrestimit të njëmbëdhjetë anëtarëve të tij kryesorë në Shqipëri, Belgjikë dhe Republikën Domenikane. Operacioni kulmoi në gusht, kur SPAK kërkoi nga Gjykata e Posaçme lëshimin e 16 urdhër-arresteve. Bastisjet në Elbasan – baza kryesore e grupit – dhe në qytete të tjera sollën në pranga 10 persona, mes tyre edhe Ervis Çela, vëllai i Ardian Çelës.
Ndërkohë, udhëheqësi kryesor i organizatës, Franc Çopja, i arrestuar në vitin 2023 në Dubai dhe më pas i ekstraduar në Belgjikë, ndodhet në paraburgim për vrasje dhe veprimtari të tjera kriminale. Anëtari më i fundit i kapur ishte Soni Pepa, 40 vjeç, i arrestuar më 3 shtator në Punta Cana (Republika Domenikane), i akuzuar për rol të rëndësishëm në trafikimin e mbi 11 tonëve kokainë që mbërritën në Antwerp në nëntor 2020. Pepa u ekstradua në Shqipëri dhe po përballet me akuzat për trafik droge, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe pastrim parash.
Hetimet zbuluan se klani Çopja–Çela ishte ndër strukturat kriminale më të sofistikuara në Evropë, duke kontrolluar linjën e furnizimit nga prodhuesit bolivianë deri te shpërndarja në portet evropiane. Ervis Çela dhe vëllai i tij, Ardiani, kishin jetuar në Paraguai, ku mbikëqyrnin ruajtjen dhe dërgimin e ngarkesave. Kokaina fshihej kryesisht në kanaçe boje të markës FOX dhe në kuti sapuni, të shënuara me simbole të posaçme si “Puma” apo “Lightning Eyes”.
Ngarkesat niseshin nga porti lumor i Villetës (Asunción) dhe përmes porteve të Atlantikut mbërrinin në Antwerp, Rotterdam dhe Hamburg, ndërsa në shkallë më të vogël në Valencia e Algeciras. Një figurë kyçe në Paraguai ishte biznesmeni Diego Benítez, ish-menaxher i klubit Olimpia, i cili, sipas SPAK, ishte personi më i besuar i shqiptarëve për organizimin e dërgesave. Benítez, sot në arrati në Dubai, përdorte kompaninë Tupa SA për të maskuar kokainën, duke bashkëpunuar me Miguel Ángel Servín Palacios.
Klani Marset–Insfrán ndihmonte në blerjen e kokainës boliviane me çmime të ulëta dhe merrte tarifa për transportin nga Bolivia në Paraguai. Franc Çopja dhe njerëzit e tij janë takuar me Marsetin në fermën “23 de Abril” në Paraguai për të koordinuar dërgesat.
Hetimi i SPAK evidentoi dy ngarkesa gjigante mes nëntorit 2020 dhe shkurtit 2021, ku grupi trafikoi rreth 28 tonë kokainë, nga të cilat 17 tonë u sekuestruan.
Hetimet treguan se grupi shqiptar kishte lidhje të forta me organizata si Ndrangheta italiane, Mocro Maffia holandeze dhe klane të tjera ballkanike, duke formuar një rrjet të njohur si “Kompania Bello”, që përfshinte rreth 14 grupe shqiptare. Gjithashtu, kishte bashkëpunim me First Capital Command (PCC), bandën më të fuqishme braziliane.
Sipas një raporti të Europol (2023), Ndrangheta dhe partnerët e saj, përfshirë grupet shqiptare, kanalizonin fitimet e trafikut të drogës përmes investimeve në pasuri të paluajtshme, hotele, fusha bujqësore dhe biznese të tjera në Uruguai. Ky vend, ashtu si Paraguai, është vënë nën vëzhgimin e agjencive ndërkombëtare për rolin e tij në tranzitin e kokainës drejt Evropës dhe pastrimin e fitimeve kriminale.