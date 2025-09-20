LEXO PA REKLAMA!

Dorëheqja e kryebashkiakut të Vlorës/ Emri që përflitet ta zëvendësojë

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 15:14
Politikë
Dorëheqja e kryebashkiakut të Vlorës/ Emri që përflitet

Në Vlorë, delegati politik i Partisë Socialiste, Bledi Çuçi, mblodhi sot këshilltarët bashkiakë për të diskutuar mbi pasuesin e Ermal Dredhës në krye të bashkisë. Ai kërkoi që deri ditën e hënë të propozohet një emër konkret, ndërsa vetë u shpreh se kandidatura më e përshtatshme, sipas tij, është Elis Halili.

Ky propozim, megjithatë, nuk u prit mirë nga një pjesë e këshilltarëve, të cilët theksuan se nuk e njohin Halilin dhe nuk mund ta mbështesin menjëherë.

Në takim mori pjesë edhe ish-kryebashkiaku Ermal Dredha, i cili shprehu keqardhje për dorëheqjen:
“Mund të kishim arritur më shumë, por kemi bërë më të mirën për qytetin”, tha ai.

Muajt e fundit Dredha ka qenë shpesh në qendër të kritikave të kryeministrit Edi Rama, i cili e ka akuzuar për menaxhim të dobët të bashkisë, sidomos për çështjen e mbetjeve dhe për performancën e drejtorëve lokalë. Në një nga mbledhjet, Rama e cilësoi hapur si një “Dritan Lela 2.0”, duke sinjalizuar hapur pakënaqësinë e tij.

