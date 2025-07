Vdekja tragjike e Diogo Jotës/ Ja shuma që bashkëshortja dhe fëmijët e mitur të futbollistit do të përfitojnë

Vdekja tragjike e futbollistit Diogo Jota dhe vëllai të tij Andre Silva tronditi mbarë botën e portit, por jo vetëm. Sigurisht, më të prekurit janë familjarët e tyre, prindërit dhe bashkëshortja Rute me fëmijët e mitur të 28-vjeçarit.

Pas ngjarjes, bota e futbollit vërshoi me mesazhe ngushëllimi, por dhe me gjeste të rralla e plot kuptim. I tillë ishte dhe vendimi i Liverpool, klubi ku Digo aktivizohej, për t’i dhënë bashkëshortes pagën e lojtarit deri në fund, e po ashtu duke vendosur një fond për të mbështetur arsimimin e 3 djemve të tij deri në moshën 18-vjeçare.

Por sa është kjo shumë? Sipas “Daily Mail”, e veja e Diogo Jotës mund të trashëgojë deri në 35 milionë paund nga pasuria e tij për sigurinë financiare të saj dhe tre fëmijëve të tyre.

Jota nënshkroi për herë të parë një kontratë me Wolverhampton Wanderers në vitin 2018, nga e cila fitonte 38,000 £ në javë. Dy vjet me këto paga e panë atë të fitonte 3,952,000 £ përpara se të shënonte shumën e madhe me një transferim në Anfield, ku dy vitet e para të kontratës së tij katërvjeçare me 83,000 £ në javë e panë atë të fitonte edhe 8,632,000 £ të tjera.

Si rezultat i talentit të tij fenomenal, Liverpooli e zgjati kontratën për pesë vjet në vitin 2022 dhe ia rriti pagën në 140,000 £ në një kontratë që e pa atë të fitonte 21,840,000 £ para vdekjes së tij tragjike. Këtu përfshiheshin bonuse performance, dhe 65 golat e tij në 182 ndeshje kontribuan në pasurinë e tij. Megjithatë, ai ishte gjithashtu një sipërmarrës i Esports dhe ambasador global i markës.

Jota pritej të merrte 14.5 milionë paund të tjera për dy vitet e mbetura të kontratës së tij, të cilën pavarësisht raportimeve në mediat portugeze që sugjeronin se Liverpooli do ta respektonte, ende nuk është konfirmuar.

Kjo do të thotë që të ardhurat totale të Jotës prej rreth 34.4 milionë paundësh që nga mbërritja në Premier League mund të trashëgohen nga Rute dhe dy djemtë e tyre, Dinis, katër vjeç, Duarte, dy vjeç, dhe vajza e tyre tetëmuajshe, Mafalda.