Ushtroi dhunë ndaj nënës së tij, arrestohet 44-vjeçari në Lushnjë
Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 09:54
Aktualitet
Nje rast dhune ne familje eshte regjistruar ne Lushnje ku djali ka dhunuar nenen e tij.
Lajmi eshte bere me dije nga policia lokale e cila theksoi se ka vene ne pranga 44-vjecarin.
Njoftimi i policise:
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin P. H., 44 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij”, thuhet në njoftimin e policisë.