Ushtroi dhunë ndaj nënës së tij, arrestohet 44-vjeçari në Lushnjë

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 09:54
Nje rast dhune ne familje eshte regjistruar ne Lushnje ku djali ka dhunuar nenen e tij.

Lajmi eshte bere me dije nga policia lokale e cila theksoi se ka vene ne pranga 44-vjecarin. 

Njoftimi i policise:

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin P. H., 44 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tij”, thuhet në njoftimin e policisë.

 

