U vra nga partneri dhe la pas 4 fëmijë, mikesha e 29-vjeçares shqiptare bën gjestin e ndjerë për të vegjlit e saj
Savanah Kulla, 29-vjeçarja shqiptare, u vra tragjikisht nga partneri i saj në Kanada. Ajo la pas katër fëmijë, 6, 5, 4 dhe 1 vjeç.
Ndërsa hetimet vijojnë për zbulimin e shkaqeve të kësaj tragjedia, shoqja e saj e fëmijërisë ka hapur një gofundme për të grumbulluar donacione që do të shkojnë për fëmijët e saj.
Kujtojmë se ngjarja e rëndë ndodhi në 21 tetor, ndërsa policia ekzekutoi partnerin e saj menjëherë pas krimit, në tentativë për ta arrestuar.
Partneri i cili i mori jetën, ishte dhe babai i vajzës së saj më të vogël, ndërsa tre djemtë më të rritur ajo i kishte nga një raport i mëparshëm.
Njoftimi në faqen e gofundme:
Unë jam Veronica, shoqja e fëmijërisë së Savannës prej shumë kohësh, dhe kushërira e babait të djalit të saj.
Zemrat e familjes sonë janë të thyera përtej fjalëve.
Më 21 tetor 2025, e dashura jonë Savanah Kulla u mor tragjikisht nga ne, u vra nga babai i fëmijës së saj më të vogël, Skyla-Rose.
Savannah ishte një shpirt i bukur, një nënë, bijë, mbesë, motër, teze, mbesë, kushërirë dhe mikeshë e dashur dhe e përkushtuar, e cila i adhuronte katër fëmijët e saj: Joseph (6), Matheë (5), Kalem (4) dhe Skyla-Rose (1). Ata ishin krenaria dhe gëzimi i saj, drita në çdo ditë të saj.
Ajo i donte fëmijët e saj me gjithë zemër dhe kalonte çdo moment që mundte me ta. Bota e saj sillej rreth fëmijëve të saj. Fytyra e saj ndriçonte sa herë që fliste për ta, ishte shumë krenare për secilin prej tyre.
Jeta e Savannah-s u mor shumë shpejt dhe fëmijët e saj tani kanë mbetur pa ngrohtësinë, të qeshurat dhe dashurinë e nënës së tyre. Familja jonë është e vendosur të sigurohet që foshnjat e saj të jenë të rrethuara nga kujdesi, stabiliteti dhe dashuria që ajo do t’u kishte dhënë atyre çdo ditë.
Ne po kërkojmë ndihmë për të mbështetur Joseph, Matheë, Kalem dhe Skyla-Rose ndërsa ata ecin përpara pas kësaj humbjeje të paimagjinueshme.
Fondet do të shkojnë për edukimin, terapinë e tyre dhe krijimin e një mjedisi të sigurt dhe të dashur që nderon llojin e së ardhmes që Savannah dëshironte për ta.
Asnjë donacion nuk është shumë i vogël, çdo ndihmë do të thotë më shumë sesa mund të shprehim. Nëse nuk jeni në gjendje të jepni, ju lutemi ta ndani këtë faqe dhe t’i mbani këta fëmijë në lutjet tuaja.
Dashuria e Savannah-s nuk do të zbehet kurrë. Shpirti i saj jeton në katër fëmijët e saj të bukur, gëzimin e saj më të madh, dashurinë e saj më të thellë dhe trashëgiminë e saj të qëndrueshme.