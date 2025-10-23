Video/ Incidenti në studio, prezantueses i griset fustani gjatë transmetimit live, kamerat e nxjerrin zbuluar
Një incident i papritur ka ndodhur gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë të një emisioni sportiv, ku fustani i prezantueses u gris në studio.
Kate Scott po moderonte emisionin e komentimit të ndeshjeve të Ligës së Kampionëve, përkrah disa legjendave të futbollit, kur ndodhi momenti i sikletshëm që nuk i shpëtoi kamerave.
Ajo e menaxhoi mire situatën, duke e kthyer atë në një moment qesharak, ndërsa publiku dhe të ftuarit e tjerë në studio shpërthyen në të qeshura dhe bashkë me Kate e kaluan situatën me qetësi, duke bërë edhe disa batuta.
Momenti u shpërnda menjëherë në rrjetet sociale, ku fansat e Kate Scott e vlerësuan për reagimin e saj spontan dhe karizmën, duke e cilësuar atë “një profesioniste të vërtetë që di ta menaxhojë çdo situatë live”.
Thierry’s face when Kate ripped her top mid broadcast ???????????????? pic.twitter.com/KRmrkIKimc— george (@StokeyyG2) October 22, 2025