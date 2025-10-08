U vra në sallën e gjyqit, mbahen sot homazhet në Pallatin e Kongreseve për gjyqtarin Astrit Kalaja
Sot, në hollin e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, po zhvillohen homazhe në nderim të gjyqtarit Astrit Kalaja, i cili humbi jetën dy ditë më parë pas një sulmi me armë zjarri brenda ambienteve të Gjykatës së Apelit, teksa ndodhej në krye të detyrës.
Ceremonia e homazheve do të mbahet nga ora 09:00 deri në orën 11:00, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve më të lartë të institucioneve të drejtësisë, autoriteteve shtetërore, kolegëve, familjarëve dhe miqve të të ndjerit, të cilët do t’i japin lamtumirën e fundit gjyqtarit Kalaja.
Pas përfundimit të ceremonisë në Tiranë, trupi i gjyqtarit do të përcillet për në qytetin e tij të lindjes, Shkodër, ku në orët e pasdites (14:00–16:00) do të zhvillohet ceremonia e varrimit.
Astrit Kalaja u vra nga Elvis Shkambi, nipi i një prej palëve të përfshira në një proces gjyqësor për çështje pronësie që po shqyrtohej në seancë. Gjatë atentatit mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë, Ragip dhe Ervis Kurtaj, babë e bir, gjithashtu pjesë në çështjen gjyqësore.
Ngjarja tragjike ka shkaktuar tronditje të thellë në opinionin publik dhe në sistemin e drejtësisë, duke rihapur shqetësimet për sigurinë në institucionet shtetërore. Vrasja e një gjyqtari në ambientet e gjykatës përbën një precedent serioz dhe alarmues për rendin kushtetues dhe shtetin e së drejtës në vend.