EMRI/ Trafiku i armëve, kush është tropojani i kërkuar nga SPAK që lëviz i lirë rrugëve të Londrës
28-vjeçari shqiptar, Alban Gjidiaj, i akuzuar për përfshirje në një komplot ndërkombëtar për trafik armësh drejt Britanisë së Madhe, është lënë i lirë me kusht nga autoritetet britanike ndërsa përballet me procedurat e ekstradimit në Shqipëri.
Sipas autoriteteve shqiptare dhe dokumenteve gjyqësore, Gjidiaj është i dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kishte planifikuar të transportonte tetë armë zjarri dhe një sasi të konsiderueshme municioni nga porti i Durrësit drejt bandave në territorin britanik.
Gjidiaj u arrestua më herët këtë vit nga Policia Metropolitane e Londrës, pas një urdhër arresti të lëshuar nga Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Ai u la i lirë me kusht pasi ofroi një garanci prej 5,000 paundësh, duke nxitur reagime për lirimin e tij, pavarësisht rrezikut që paraqet për sigurinë publike.
Nëse ekstradohet dhe shpallet fajtor, ai përballet me një dënim prej 17 vitesh burg në Shqipëri. Gjidiaj i ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se do t’i kundërshtojë përpjekjet për ekstradim.
Sipas një komunikate të SPAK të lëshuar në korrik, më 10 prill 2023, në portin e Durrësit u ndalua një furgon me targa britanike, brenda të cilit u zbuluan tetë armë tip pistolete (Glock, Herstal dhe Browning), katër karikatorë dhe 201 fishekë kalibri 9 mm, të fshehura në një tavolinë druri.
Armatimi ishte pa numra serialë, çka sipas hetuesve dëshmonte për përdorimin e tyre të planifikuar në aktivitete kriminale të padukshme. Në këtë rast, Gjidiaj akuzohet për rol ndihmës në organizimin e transportit dhe logjistikës.
Një ekspert shqiptar i krimit të organizuar, në kushte anonimiteti, deklaroi për mediat britanike:
“Çmontimi i kësaj organizate kriminale nga SPAK ka shpëtuar jetë. Këto armë ishin të destinuara për grupe kriminale në Mbretërinë e Bashkuar dhe për ruajtjen e fermave të kanabisit apo shtëpive të sigurta ku ruhen lëndët narkotike.”
Në të njëjtin hetim, është përfshirë edhe Almir Gjidiaj, 33 vjeç, vëllai i Albanit, i cili u arrestua në një hotel në ishujt Rosario, në brigjet e Kolumbisë. Sipas SPAK, ai konsiderohet si kreu i një nën-grupi në Mbretërinë e Bashkuar, i cili merrej me menaxhimin e trafikut të armëve në tregun e zi.
Almir Gjidiaj, që më parë kishte regjistruar një kompani pastrimi në Londër, akuzohet për rolin drejtues në rrjetin e trafikimit të armëve me rreze të mesme dhe të gjatë.
Alban Gjidiaj pritet të dalë para Gjykatës së Magjistratëve të Westminsterit më 4 dhjetor 2025, ku do të mbahet seanca kryesore e shqyrtimit të kërkesës për ekstradimin e tij në Shqipëri.
Ai është aktualisht nën masë kontrolli elektronik (tag), i detyruar të qëndrojë në banesë nga ora 19:00 deri në 07:00, të paraqitet rregullisht në një komisariat policie dhe nuk lejohet të aplikojë për dokumente udhëtimi.