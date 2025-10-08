LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

EMRI/ Trafiku i armëve, kush është tropojani i kërkuar nga SPAK që lëviz i lirë rrugëve të Londrës

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 09:47
Aktualitet

EMRI/ Trafiku i armëve, kush është tropojani i kërkuar nga

28-vjeçari shqiptar, Alban Gjidiaj, i akuzuar për përfshirje në një komplot ndërkombëtar për trafik armësh drejt Britanisë së Madhe, është lënë i lirë me kusht nga autoritetet britanike ndërsa përballet me procedurat e ekstradimit në Shqipëri.

Sipas autoriteteve shqiptare dhe dokumenteve gjyqësore, Gjidiaj është i dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kishte planifikuar të transportonte tetë armë zjarri dhe një sasi të konsiderueshme municioni nga porti i Durrësit drejt bandave në territorin britanik.

Gjidiaj u arrestua më herët këtë vit nga Policia Metropolitane e Londrës, pas një urdhër arresti të lëshuar nga Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

Ai u la i lirë me kusht pasi ofroi një garanci prej 5,000 paundësh, duke nxitur reagime për lirimin e tij, pavarësisht rrezikut që paraqet për sigurinë publike.

Nëse ekstradohet dhe shpallet fajtor, ai përballet me një dënim prej 17 vitesh burg në Shqipëri. Gjidiaj i ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se do t’i kundërshtojë përpjekjet për ekstradim.

Sipas një komunikate të SPAK të lëshuar në korrik, më 10 prill 2023, në portin e Durrësit u ndalua një furgon me targa britanike, brenda të cilit u zbuluan tetë armë tip pistolete (Glock, Herstal dhe Browning), katër karikatorë dhe 201 fishekë kalibri 9 mm, të fshehura në një tavolinë druri.

EMRI/ Trafiku i armëve, kush është tropojani i kërkuar nga

Armatimi ishte pa numra serialë, çka sipas hetuesve dëshmonte për përdorimin e tyre të planifikuar në aktivitete kriminale të padukshme. Në këtë rast, Gjidiaj akuzohet për rol ndihmës në organizimin e transportit dhe logjistikës.

Një ekspert shqiptar i krimit të organizuar, në kushte anonimiteti, deklaroi për mediat britanike:

“Çmontimi i kësaj organizate kriminale nga SPAK ka shpëtuar jetë. Këto armë ishin të destinuara për grupe kriminale në Mbretërinë e Bashkuar dhe për ruajtjen e fermave të kanabisit apo shtëpive të sigurta ku ruhen lëndët narkotike.”

EMRI/ Trafiku i armëve, kush është tropojani i kërkuar nga

Në të njëjtin hetim, është përfshirë edhe Almir Gjidiaj, 33 vjeç, vëllai i Albanit, i cili u arrestua në një hotel në ishujt Rosario, në brigjet e Kolumbisë. Sipas SPAK, ai konsiderohet si kreu i një nën-grupi në Mbretërinë e Bashkuar, i cili merrej me menaxhimin e trafikut të armëve në tregun e zi.

Almir Gjidiaj, që më parë kishte regjistruar një kompani pastrimi në Londër, akuzohet për rolin drejtues në rrjetin e trafikimit të armëve me rreze të mesme dhe të gjatë.

Alban Gjidiaj pritet të dalë para Gjykatës së Magjistratëve të Westminsterit më 4 dhjetor 2025, ku do të mbahet seanca kryesore e shqyrtimit të kërkesës për ekstradimin e tij në Shqipëri.

Ai është aktualisht nën masë kontrolli elektronik (tag), i detyruar të qëndrojë në banesë nga ora 19:00 deri në 07:00, të paraqitet rregullisht në një komisariat policie dhe nuk lejohet të aplikojë për dokumente udhëtimi.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion