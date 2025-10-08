LEXO PA REKLAMA!

Ndahet nga jeta në moshën 80-vjeçare këngëtari dhe kompozitori korçar, Nonda Kajno

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 09:35
Aktualitet

Këngëtari dhe kompozitori korçar Nonda Kajno është ndarë nga jeta në moshën 80-vjeçare

Kajno lindi në Korçë më 18 gusht 1945 dhe ndoqi studimet në Liceun Artistik “Tefta Tashko Koço”.

E nisi karrierën artistike në aktivitete kulturore lokale si interpretues i serenatës dhe këngës qytetare dhe më pas krijoi kompozime origjinale duke sjellë këngë të dashura për publikun.

“ Për ty o Korça ime”, “Ah sa të kam dashur”, Pra zgjohu vajza ime” janë ndër krijimet e tij më të spikatura.

Nonda Kajno ishte ndër kantautorët më të njohur të serenatës korçare dhe i pari që, në vitet ’70, krijoi grupin e parë muzikor me tre kitara, një risi që më pas u përhap edhe në Tiranë.

