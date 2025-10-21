Rrëshqiti aksidentalisht në lumin Fan i Vogël, ndërron jetë 49-vjeçari në Mirditë
Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 10:53
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Ndërfushas të Mirditës, ku një person ka ndërruar jetë.
“Më datë 20.10.2025, rreth orës 22:30, shtetasi M. K., 49 vjeç, banues në fshatin Ndërfushas, duke shkuar në banesën e tij, dyshohet se aksidentalisht ka rrëshqitur dhe ka rënë në lumin Fan i Vogël, ku si pasojë e mbytjes ka humbur jetën.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për ngjarje aksidentale”, njofton policia.
Materialet procedurale për rastet e tjera iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.