“Na u shemb qielli, përse o Zot e more”, rrëqeth gjyshi i 15-vjeçarit që humbi jetën në aksident

Një aksident i rëndë i mori jetën një 15-vjeçari në Sarandë.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme, rreth orës 21:40 në aksin rrugor Sarandë-Ksamil.

Siç njoftoi policia, një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin Elidon Aliu, 20 vjeç, u përplas me një automjet tip “Lancia”, i cili si pasojë e një difekti, po shtyhej nga drejtuesi David Çepe, 24 vjeç, dhe 3 shtetas të tjerë. Si pasojë mbeti i lënduarshtetasi i mitur E. Çaushi, 15 vjeç, së bashku me drejtuesin shtetasin David Çepe.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

15-vjeçari ndërroi jetë në spital disa orë më vonë për shkak të plagëve të rënda.

Ndërkohë, këtë të premte, familja Çaushi në Sarandë ka hapur dyert e mortit, ndërsa 15-vjeçari do të përcillet për në banesën e fundit në orën 15:00.

E.Çaushi ishte nipi i poetit sarandiot Eduart Veli. Ky i fundit, në rrjetet sociale ndan një dedikim prekës për 15-vjeçarin që nuk jeton më.

PËRSE IKE KELUUUSH ?

Kelush pse ike kaq shpejt në qiell?

Ti për ne ishe i ngrohtë si Diell…

Përse o Zot na e bëre gjithë këtë gjëmë?

O dhimbje sa një planet e rëndë?!

Buzëqeshjen tënde,dheu si mund ta tresë ?

Ike kelush i gjyshit,ike dhe na le pa shpresë

S’do ti shohim më kaçurelat e tua mbi ballë

Ti ishe bërë si div,ti ishe dy metër djalë !

Ooh ,çna e shkule shpirtin i bukuri Kelush

Digjemi nga dhimbja jote me shumë se prush!

Ç’qe që kjo gjëmë e zezë të ënjten në mbrëmje

S’ka masë që mund ta masë të këtillë dhembje !

O Keli ne na u shemb qielli dhe malet mbi kokë

Që mbrëmë, lotët për ty i derdhëm me okë..

Çohu e thuaj një fjalë mama Jones e babit Altin

Bëra shaka thuaju dhe hidhu në qafë me gëzim!

Përse o Zot,more Kelin,pesëmbëdhjetë vjeçarë

Ai ishte rob i Zotit ,ishte më i bukuri lastarë?

Oh sa ëndërra të bukura,tu prenë,Kelush në mes

Që mbrëmë u mbyllën përgjithmonë sytë e tu të zes!

Smund ta besoj,që sdo vish te gjyshi në Ksamil .

Ti për ne ishe vetë pranvera,më i bukuri trëndafil..!

Kelush,që ke pak orë që sje mesh,nuk dua ta besoj

Aromën tënde do ta ruaj në shpirt,deri sa të rroj !

Keli ,Kelush… Keliiiiii!

U përplas nga një makinë teksa po shtynte mjetin me difekt, ndërron jetë në spital 15-vjeçari

Ka ndërruar jetë 15-vjeçari, i cili mbeti i plagosur mbrëmjen e djeshme pas një aksidenti në Sarandë.

Siç bëri me dije policia, mbrëmjen e djeshme, orës 21:40, në aksin rrugor Sarandë-Ksamil, një automjet tip “Benz” me drejtues shtetasin Elidon Aliu, 20 vjeç, u përplas me një automjet tip “Lancia”, i cili si pasojë e një difekti, po shtyhej nga drejtuesi David Çepe, 24 vjeç, dhe 3 shtetas të tjerë.

Si pasojë e aksidentit, shtetasi i mitur E. Ç., 15 vjeç, së bashku me drejtuesin shtetasin David Çepe, u lënduan dhe u dërguan në spital.

Por, gjendja shëndetësore e 15-vjeçarit ishe e rëndë dhe si pasojë e plagëve të marra nuk ka arritur t’ia dalë.

Drejtuesi i automjetit tip “Benz”, shtetasi Elidon Aliu, është shoqëruar në Komisariatin e Sarandës, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor dhe po kryen veprimet në lidhje me sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.