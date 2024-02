Foto, pritë me armë 29-vjeçarit në Kavajë, kush është polici i arrestuar Kastriot Gjingecaj

Personi që shihni në foto është Kastriot Gjingecaj, nënkomisari i arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Ai u vu në pranga, pasi së bashku me të birin, Denis Gjingecaj, ka qëlluar me armë ndaj një automjeti në lëvizje.

Në automjet ndodhej një 29-vjeçar, i identifikuar si Kiti Kazazi, por nga të shtënat nuk pati të lënduar.

Shkak mësohet të jetë bërë një konflikt për parakalim, para dy ditësh, teksa ditën e djeshme janë takuar për t’u sqaruar, por situata ka degraduar në përdorimin e armës së zjarrit.

Po ashtu, policia ka shpallur në kërkim djalin e tij.

Nënkomisari i arrestuar akuzohet për kryerjen e veprës penale “Vrasje e mbetur në tentativë” në bashkëpunim dhe “Armëmbajtje pa leje”.

