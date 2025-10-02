LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 11:10
Moti i përkeqësuar, anulohen lundrimet në portin e Durrësit

Për shkak të reshjeve të dendura të shiut, lundrimet në portin e Durrësit janë anuluar për diten e sotme, 2 tetor 2025.

Lajmi konfirmohet nga Autoriteti Portual Durrës, teksa sqaron se lundrimet Durrës-Bari dhe e anasjellta janë anuluar, por trageti i linjës Ankona-Durrës do të niset sipas programit.

“Autoriteti Portual Durrës informon se, për shkak të kushteve të motit në Detin Adriatik, lundrimet e parashikuara për ditën e sotme në linjën Durrës–Bari dhe Bari–Durrës janë anuluar.

Ndërkohë, trageti i linjës Ankona–Durrës do të niset sipas programit pasditen e sotme nga Ankona, me mbërritje në Portin e Durrësit ditën e nesërme.

Autoriteti Portual Durrës do të vijojë të informojë publikun dhe udhëtarët në kohë reale për çdo ndryshim të orareve të lundrimeve“

