U arrestua 8 ditë pas lindi foshnjën, del para gjykatës nëna lehonë

Nëna lehonë, Diana Bahçja e cila u arrestua 8 ditë pasi solli në jetë foshnjën e saj, ka dalë para togave të zeza.

Diana Bahçja u arrestua nga policia e Shkodrës më 7 mars.

Gjykata e Tiranës i kishte vendosur një gjobë në vitin 2020 prej 250 mijë lekësh të reja dhe këtë vendim ia ka konvertuar pas tre vitesh, në dënim me burg 1 muaj e 20 ditë.

Sipas avokatëve, ajo nuk kishte qenë në dijeni as për dënimin me gjobë dhe as për konvertimin e gjobës në burgim nga Gjykata e Tiranës.

Avokatët e Diana Bahçja kanë kërkuar shtyrjen e ekzekutimi të vendimit për dënimin e saj deri kur fëmija të mbushë 1 vjeç, pasi ka nevojë urgjente për praninë e nënës së tij për ta ushqyer dhe kujdesur për të.