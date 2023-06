Turizmi zhvlerëson euron, ja me sa lek po këmbehet

Euro vijon të zhvlerësohet në tregun valutor. Edhe pse pati një forcim të saj gjatë javës së kaluar, monedha europiane ka vazhduar trendin që ka ndjekur pothuajse gjatë gjithë vitit. 1 euro po këmbehet tashmë me 106.44 lekë, nga 107.6 që ishte kursi në fundjavë duke u zhvlerësuar me 0.30 lekë. Pikën më të ulët euro e arriti në 9 qershor duke u këmbyer me 105.62 lekë.

Ndërkohë dollari vijon të këmbehet poshtë kufirit të 100 lekëve. Monedha amerikane gjithsesi u forcua në krahasim me fundjavën duke u këmbyer me 98.15 lekë, pra 0.35 lekë më shumë se një ditë më parë.

Bumi i turizmit është një nga faktorët kryesorë që euro sidomos gjatë sezonit maj – shtator ka një tendencë për tu zhvlerësuar për shkak të prurjes së lartë.

Por, monedha europiane vijon të ketë trend negative që nga shtatori i vitit të kaluar, kur këmbehej me 120 lekë. Sipas Bankës së Shqipërisë vendi ynë ka përmirësuar pozicionin e jashtëm tregtar, ndërsa flet për rritje të investimeve, remitancave dhe përmirësimin e deficit korrent.

Edhe pse banka europiane ka rritur normën e interesit sërish në 3.5% duke qenë kështu në një nga nivelet më të larta që nga viti 2011, kjo nuk ka sjellë forcim të saj në tregun e brendshëm.