LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump ngatërroi Armeninë me Shqipërinë, Rama batuta me Macron: Si nuk më urove për paqen me Azerbajxhanin

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 12:55
Aktualitet

Trump ngatërroi Armeninë me Shqipërinë, Rama batuta me

Një video e kryeministrit Edi Rama në samitin e Komunitetit Politik Evropian, është kthyer në virale në brenda pak minutave, duke shkaktuar humor.

Rama dëgjohet duke i thënë presidentit të Francës Emanuel Macron që të kërkojë falje se pse nuk e ka uruar Shqipërinë dhe Azerbajxhanin që e kishin nënshkruar tashmë paqen.

Komenti me humor i Ramës vjen pasi Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka ngatërruar disa herë Azerbajxhanin me Shqipërinë.

Ai disa herë ka thënë “Albania”, në vend të “Armenia”, teksa shprehet se i kishte dhënë fund konfliktit mes kësaj të fundit dhe Azerbajxhanit.

Rama: Duhet të kërkosh falje!

Macron: Pse?

Rama: Sepse nuk na përgëzuat kur arritëm marrëveshjen e paqes midis dy vendeve. Dhe Presidenti Trump punoi shumë për këtë marrëveshje!

Macron: Më vjen keq pra!

Rama: Ai punoi shumë, punoi shumë. Kishim 500 vjet në konflikt!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion