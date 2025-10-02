Trump ngatërroi Armeninë me Shqipërinë, Rama batuta me Macron: Si nuk më urove për paqen me Azerbajxhanin
Një video e kryeministrit Edi Rama në samitin e Komunitetit Politik Evropian, është kthyer në virale në brenda pak minutave, duke shkaktuar humor.
Rama dëgjohet duke i thënë presidentit të Francës Emanuel Macron që të kërkojë falje se pse nuk e ka uruar Shqipërinë dhe Azerbajxhanin që e kishin nënshkruar tashmë paqen.
Komenti me humor i Ramës vjen pasi Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka ngatërruar disa herë Azerbajxhanin me Shqipërinë.
Ai disa herë ka thënë “Albania”, në vend të “Armenia”, teksa shprehet se i kishte dhënë fund konfliktit mes kësaj të fundit dhe Azerbajxhanit.
Rama: Duhet të kërkosh falje!
Macron: Pse?
Rama: Sepse nuk na përgëzuat kur arritëm marrëveshjen e paqes midis dy vendeve. Dhe Presidenti Trump punoi shumë për këtë marrëveshje!
Macron: Më vjen keq pra!
Rama: Ai punoi shumë, punoi shumë. Kishim 500 vjet në konflikt!