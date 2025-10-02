LEXO PA REKLAMA!

Korçë/ U rrëzua teksa luante me biçikletë, i mituri përfundon te Spitali i Traumës

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 12:21
Korçë/ U rrëzua teksa luante me biçikletë, i mituri

Një 12-vjeçar ka përfunduar në Spitalin e Traumës.


Policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur në Korçë ndërsa i mituri ka qenë duke duke luajtur me biçikletë, kur aksidentalisht është rrëzuar dhe për pasojë është dëmtuar.

