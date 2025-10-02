LEXO PA REKLAMA!

U hodh nga kati i 9-të i pallatit, 15-vjeçarja filmoi veten para vetëvrasjes

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 12:46
Aktualitet

U hodh nga kati i 9-të i pallatit, 15-vjeçarja filmoi veten para

Detaje tronditëse dalin në dritë nga ngjarja e rëndë, ku një 15-vjeçare u vetëvra, duke u hedhur nga kati i 9-të i një pallati në ndërtim.

Pak para vetëvrasjes ka filmuar veten duke ngjitur shkallët e pallatit, vendi ku i dha fund jetës.

Sipas banorëve, adoleshentja u fut fshehurazi në pallat, duke pritur që të largoheshin punëtorët dhe më pas të kryente aktin e vetëflijimit.

Raportohet se vajza e mitur ka marrë këtë akt për shkak të gjendjes së rënduar emocionale dhe problemeve familjare. Gjithashtu, në çantën e saj u gjetën disa ilaçe, ndërkohë që autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes.

Deri tani familjarët nuk kanë dhënë dëshmi në polici për shkak të gjendje së rënduar.

