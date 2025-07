Tjetër vatër me murtajën e bagëtive! 180 bagëti groposen, fermeri: Më mbetet vetëm vetëflijimi...

Vatra e dytë e murtajës së ruminantëve të vegjël (e bagëtive të imta) është konfirmuar në qarkun e Korçës.

Autoritetet konfirmojnë se analizat kanë rezultuar pozitive për një nga fermat e fshatit Shkoze në bashkinë e Maliqit, ku më tepër se 180 krerë do të groposen.

Fermeri që zotëron fermën e infektuar tregon se dëmi është kolosal, aq sa i ka ngelur vetëm vetëflijimi në rast se nuk ndihmohet nga shteti.

Murtaja te delet, preken qindra krerë! Veterinerët po asgjësojnë kafshët e infektuara në fermat e Shkodrës

“Do groposen mbi 180. Dëm shumë i madh, nuk llogaritet. Duam pak ndihmë, ne me këto kemi bukën. Vetëm me këtë punë merremi. Në rrugë jam, në borxhe jam. Po nuk dhanë ndihmë, do hap gropën ngjitur për veten time”, shprehet fermeri Enkel Shkembasi.

Autoritetet veterinare shprehen se situata është në kontroll edhe pse dëmi i përllogaritur është i madh.