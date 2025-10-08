LEXO PA REKLAMA!

“T’i bëhet autopsia”/ Grevë urie për 23 ditë, djali i shqiptarit Pano Ruçi: Babai im hero, i thashë të hiqte dorë, por…

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 10:18
Pas 23 ditësh grevë urie, babai shqiptar i Denis Rucit, i cili humbi jetën në tragjedinë e Tembit ku përplasja e dy trenave shkaktoi vdekjen e 57 personave , njoftoi përfundimin e protestës së tij pasi u pranuan të gjitha kërkesat.

Në vendimin e marrë nga prokuroria e Larissës, i hapet rruga zhvarrosjes të trupit të Denis Rucit dhe kryerjes së analizave toksikologjike dhe gjenetike në prani të ekspertëve të pavarur të caktuar nga familja.

Kristjan Ruçi, djali i Pano Ruçit, mbërriti në Athinë mbrëmë nga Selaniku, pasi greva e urisë e babait të tij përfundoi.

“Ndihem i lehtësuar që ai e ndërpreu grevën e urisë”, tha ai, duke shtuar se “në një vend ku lindi demokracia, nuk e kuptoj pse na u desh të prisnim 23 ditë për një çështje kaq të thjeshtë”.

Kristjani zbuloi se gjatë gjithë grevës ai ishte në komunikim të vazhdueshëm me të atin: “Për 23 ditë i dhashë kurajë, siç bënë të gjithë të tjerët.”

Kur u pyet nëse kishte frikë për të atin gjatë grevës së urisë dhe nëse i kishte kërkuar të ndalonte, ai u përgjigj: “I thashë të mendonte përsëri, sepse isha i shqetësuar për shëndetin e tij. Ai kishte probleme me zemrën, por këmbënguli”.

“Babai im është një hero”, tha ai me emocione, duke folur për mbështetjen që babai i tij ka marrë nga qytetarët në të gjithë Greqinë dhe jo vetëm.

Duke iu referuar vëllait të tij, Denisit, i cili humbi jetën në aksidentin e Tempit, Kristjani tha: “Shpresoj që Denisi të na shikojë nga lart”.

Siç zbuloi ai, babai i tij ka ditëlindjen sot dhe familja po përgatit një surprizë në Sheshin Syntagma, duke dashur t’i dhurojë një moment gëzimi pas javëve të vështira që i kanë paraprirë.

