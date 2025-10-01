LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“The Miss Globe 2025” arrin në Shqipëri, bukuria dhe kulturat botërore bashkohen në Durrës

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 20:23
Aktualitet

“The Miss Globe 2025” arrin në Shqipëri, bukuria dhe

Në Shqipëri kanë mbërritur konkurrentet e “The Miss Globe 2025”, një prej eventeve më të rëndësishme ndërkombëtare të bukurisë dhe promovimit të vlerave. Vajzat përfaqësuese të dhjetëra vendeve u pritën në aeroport dhe u shoqëruan drejt Durrësit, ku do të zhvillojnë përgatitjet intensive në natën finale.

Atmosfera në mbërritje bashkon emocionet, pozitivitetin dhe një larmi kulturash që bashkohen përmes një kauze të përbashkët, promovimin e gruas, bukurisë së mendimit dhe përfaqësimit të denjë.

Në mesin e konkurrenteve ka mbërritur gjithashtu edhe fituesja aktuale e kurorës The Miss Globe, Diana Moreno Sedano nga Kolumbia. Ajo ka qenë një mbretëreshë aktive dhe e pranishme në skena të ndryshme ndërkombëtare nga Nepali, India, Tajlanda, Vietnami, e deri Malajzia si Miss Globe.

Ajo shquhet për fuqinë, këmbënguljen dhe qartësinë e mendimit në mbështetje të kauzave që i beson – veçanërisht ato që lidhen me edukimin për fëmijët, përfshirjen sociale dhe fuqizimin e grave të reja në mbarë botën. Vizita e saj në Shqipëri kulmon me dorëzimin e kurorës tek fituesja e re, në një ceremoni që pritet të mbahet në Tiranë në 15 tetor ne Pallatin e Kongreseve.

“The Miss Globe 2025” arrin në Shqipëri, bukuria dhe

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion