Teza e maturës shtetërore qarkulloi në internet disa minuta pas fillimit të provimit, maturantët: Ishte e njëjta me atë që bëmë
Lajmifundit / 7 Qershor 2021, 13:29
Aktualitet
Provimi i Gjuhës shqipe dhe Letërsisë tashmë ka përfunduar.
Disa minuta pas fillimit të tij rreth orës 10:12 në internet, me shpejtësi, kanë qarkulluar tezat e provimit të maturës shtetërore.
Në pritje të një konfirmimi, pas përfundimit të testimit që zgjati 2 orë e gjysmë, maturantët thanë se fotot e provimit, i cili qarkulloi në rrjetet sociale ishte i njëjti me atë të cilin ata zhvilluan.
Një gjë e tillë konsiderohet shkelje flagrante e rregullores së Maturës Shtetërore, dhe nëse zbulohet personi përgjegjës, mund të ndiqet penalisht.
Ende nuk ka pasur asnjë reagim nga Ministria e Arsimit.