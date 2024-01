Vendimi për skuadrat rebele, UEFA dhe FIFA bllokohen nga Zvicra

Më herët u bë me dije se UEFA do japë dënimin për tre skuadrat rebele të mërkurën, kjo pasi ata ende nuk janë tërhequr nga projekti Super Liga. UEFA ka shprehur se do japë sanksione të rënda për skuadrat, por vështirë se do merret ky vendim.

Një lajm shumë i mirë vjen nga Cadena Ser, që shkruan qëllimi i qeverisë evropiane të futbollit është bllokuar nga Ministria e Drejtësisë së Zvicrës. Po ashtu, edhe FIFA bëri presion, duke theksuar se lojtarët e klubeve që krijuan Super League nuk do të lejohen të marrin pjesë në Botëror.