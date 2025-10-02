Tentoi të nxirrte nga Shqipëria mbi 50 mijë euro të pa deklaruara, procedohet penalisht 55-vjeçari
Policia Kufitare në Kakavijë ka sekuestruar 53 500 euro, që u gjetën pas një kontrolli në çantën e shtetasit A. Xh., 55 vjeç, banues në Vlorë të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar konform ligjit.
Njoftimi
Tentoi të nxirrte nga Shqipëria, 53 500 euro, pa i deklaruar, procedohet penalisht 55-vjeçari.
Sekuestrohet shuma e parave.
Në vijim të punës së shërbimeve të Policisë Kufitare, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve në kufi, në dalje të Shqipërisë, u krye kontroll në çantën e shtetasit A. Xh., ku u gjetën 53 500 euro, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar konform ligjit.
Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, specialistët për Hetimin e Krimeve të DVKM Gjirokastër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë, për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”, për shtetasin A. Xh., 55 vjeç, banues në Vlorë. Gjithashtu, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, shuma e eurove.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.