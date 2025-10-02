SPAK dhe Policia ‘zbarkojnë’ në Durrës, arrestohet vëllai i “Rrumit” të Shijakut, kërcënoi drejtorin e spitalit
SPAK dhe Policia e Shtetit kanë ushtruar kontrolle të befasishme në qytetin e Durrësit.
Burime policore ende te pakonfirmuara bëjnë me dije se është ushtruar kontroll në Durrës dhe banesën e Aleksandër Lahos i njohur si Rrumi i Shijakut.
Paraprakisht bëhet me dije se ai nuk është gjetur në banesë dhe as në vendet ku mendohej se mund të ishte.
Edhe në 2023 është ushtruar kontroll në banesën e tij, po nuk u gjet ndërsa në pyetje qe marrë I vëllai.
Rrumi është një personazh i njohur për drejtësinë dhe i shpallur në kërkim nga policia për pengmarrjen e vëllezërve Beqiraj dhe tjetërsimin e pronave në bregdetin e Gjirit të Lalzit.
Ai u plagos dhe në atentatin ku mbeti i plagosur dhe deputeti i Durrësit, atëherë prokuror, Arian Ndoja.
Arrestimet
Deri më tani të arrestuar janë Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume si dhe vëllai i ‘Rrumit të Shijakut’ alias Aleksandër Laho, Vullnet Muça.
Vullnet Muça është shoqëruar në komisariat më datë 20 shtator pasi kërcënoi drejtorin e Spitalit të Durrësit, Renis Mullaj.
Muça kishte shkruar në zurën e drejtorit të spitalit për t’i kërkuar që t’i punësonte mbesën. Ky i fundit ka refuzuar dhe ka telefonuar policinë. Pas telefonatës policia ka shoqëruar Muçën dhe e ka akuzuar për kanosje për shkak të detyrës.
6 urdhera arresti
Mes urdhër arresteve, një është për Aleksandër Lahon (alias Pëllumb Muharremi) i njohur edhe si Rrumi i Shijakut, pas dyshimeve për tjetërsim masiv pronash në zonën e Gjirit të Lalzit.
Urdhra arresti janë miratuar edhe për Vullnet Muçën, Vlash Draxhin dhe Enea Kumen, vëllain e deputetit socialist Loer Kume.
Ndërkohë SPAK ka siguruar një tjetër masë "arrest në burg" për Astrit Avdylaj, i cili ndodhet në paraburgim për krime të tjera të rënda dhe për Aldo Avdylajn si të dyshuar për vrasje.