Plagosja me thikë në Bilisht/ Zbardhet dinamika e konfliktit
Njoftimi:
Policia bën me dije se janë arrestuar dy persona dhe janë proceduar dy të tjerë. Në pranga kanë rënë shtetasit me iniciale G. M., 39 vjeç, banues në Bilisht, për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, “Prishja e rendit dhe qetsisë publike” dhe “Shkatërimi i pronës”; si dhe shtetasi me iniciale Y. Xh., 37 vjeç, banues në Bilisht, për veprën penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.
