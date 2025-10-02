LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Plagosja me thikë në Bilisht/ Zbardhet dinamika e konfliktit

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 09:49
Aktualitet

Plagosja me thikë në Bilisht/ Zbardhet dinamika e konfliktit

Policia bën me dije se janë arrestuar dy persona dhe janë proceduar dy të tjerë. Në pranga kanë rënë shtetasit me iniciale G. M., 39 vjeç, banues në Bilisht, për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”,

“Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, “Prishja e rendit dhe qetsisë publike” dhe “Shkatërimi i pronës”; si dhe shtetasi me iniciale Y. Xh.,

37 vjeç, banues në Bilisht, për veprën penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.

Njoftimi:

Policia bën me dije se janë arrestuar dy persona dhe janë proceduar dy të tjerë. Në pranga kanë rënë shtetasit me iniciale G. M., 39 vjeç, banues në Bilisht, për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, “Prishja e rendit dhe qetsisë publike” dhe “Shkatërimi i pronës”; si dhe shtetasi me iniciale Y. Xh., 37 vjeç, banues në Bilisht, për veprën penale “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.

Njoftimi:

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion