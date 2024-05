EMRI/ Sherri për parkimin u kthye në tragjedi, kush është polici që u vra në Fier

Novruz Cenalia është polici që mbeti i vrarë pas një konlfikti me armë zjarri në qytetin e Fierit. Mësohet se efektivi ishte 28 vjeç.

Policia bën me dije se ai ishte jashtë shërbimit, por në momentin e ngjarjes ishte i veshur me uniformë, pasi po bëhej gati të merrte detyrën.

Sherri për parkimin i merr jetën efektivit të "Shqiponjave" në Fier, pamjet nga vendi i ngjarjes

Të shtëna me armë në fshatin Baltëz të Fierit, vritet një person. Sipas informacioneve, viktima është një polic. Dyshohet se polici është përfshirë në një sherr të momentit dhe ishte jashtë shërbimit.

Policia ka rrethuar zonën, ndërsa viktima ndodhet i mbuluar me çarçaf.

Njoftimi i policise

Rreth orës 13:15, në fshatin Baltëz, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, shtetasi A. M. ka vrarë me armë zjarri shtetasin N. C., punonjës policie i Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Fier, jashtë shërbimi, por i veshur me uniformën e Policisë, pasi shkonte për të marrë shërbimin.

Menjëherë në vendngjarje janë nisur shërbimet e Policisë, Forca Kombëtare e Sigurisë, Reparti Special “RENEA”, të cilat kanë rrethuar zonën dhe vijojnë punën për kapjen e autorit.

Grupi hetimor dhe drejtues të Departamentit të Policisë Kriminale, në drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje.