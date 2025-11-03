Të shoqëruar nga bashkëshortet, Aleks Soros ndan FOTOT me Ramën, u takuan në...
Djali i miliarderit George Soros, Aleks Soros, ka publikuar foto me Kryeministrin Edi Rama. Në pamjet e shpërndara në rrjetet sociale, Rama shihet në shoqërinë e bashkëshortes, Linda Rama, ndërsa Aleks Soros shoqërohet nga partnerja e tij, Huma Abedin.
Fotot janë realizuar pas darkës zyrtare të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Ndërkohë, Kryeministri Rama nuk ka ndarë asnjë foto në rrjete sociale me Aleks Soros.