LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

SULME PA FUND/ Rusia godet sërish me dronë dhe raketa, Moska avancon fuqishëm drejt Pokrovsk!

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 20:35
Bota

SULME PA FUND/ Rusia godet sërish me dronë dhe raketa, Moska avancon

Forcat e armatosura ruse kanë lëshuar një valë të re bombardimesh ndaj Ukrainës në orët e para të mëngjesit të sotëm, duke përdorur dronë dhe raketa, përfshirë edhe ato të tipit “Kinzhal”.

Ndërkohë, në terren, Moska pretendon se ka arritur përparime në lindje të vendit, veçanërisht në qytetin e Pokrovsk, në rajonin e Donetskut.

Sipas Ministrisë ruse të Mbrojtjes, trupat e saj kanë hyrë dhe kanë konsoliduar pozicionet në distriktin Prigordny, duke zmbrapsur njëkohësisht sulme në fronte të tjera.

Moska pretendon se sulmet ukrainase ishin pjesë e një përpjekjeje për të “thyer rrethimin”.

Gjithashtu, autoritetet ruse kanë raportuar përparime edhe në zonën e Kupyansk, në rajonin e Kharkivit, ku sipas tyre, “armiku është dëbuar nga katër pozicione të fortifikuara në zonën industriale”.

Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar nga autoritetet ukrainase.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion