“Të dy nxënësit ishin shembullore”, zëdhënësi i Policisë zbulon dinamikën e ngjarjes deri në vrasjen e Martinit

Zëdhënësi i Policisë së Shtetit, Gentjan Mullai ishte i ftuar në një studio televizive, ku bëri një panoramë të dinamikës së ngjarjes së rëndë në shkollën “Fan Noli” që përfundoi me vrasjen e të miturit Martin Cani nga një bashkëmoshatar i tij.

Mullai rrëfen se as të hënën dhe as të premten në shkollë nuk ka pasur një konflikt fizik mes të miturve dhe këtë e konfirmon dhe oficerja e sigurisë.

Në pushimin e së hënës, oficerja është informuar për një debat me tone të larta dhe ka shkuar dhe i ka pyetur nxënësit, të cilët i kanë thënë se nuk ka asgjë dhe më pas janë larguar duke qeshur.

Sipas tij, oficerja e sigurisë ka një protokoll të qartë që ndjek dhe duke qenë se të dy djemtë kanë qenë shembullorë dhe të mirë në mësime ka krijuar idenë se ky debat tashmë është mbyllur.

“As të premten dhe as të hënën nuk ka pasur asnjë konflikt fizik. Kjo është dokumentuar dhe me kamera. Por këtë le t’ia lemë hetimit. Oficeri tha se nuk ka pasur asnjë raportim nga mësuesit për një konflikt fizik. Në pushim të orës së tretë ka pasur një debat me fjalë ka pasur një debat me tone të lartë. Mësuesja kërkoi oficerin e sigurisë. Ai i pyeti dhe i thanë nuk kemi gjë dhe mësimi ka vijuar. Në bazë të protokollit, procedura zgjidhet brenda shkollës dhe mbahet nën mbikëqyrje.

Për 3 orë nuk ka pasur asnjë fërkim. Nuk janë përplasur me gjeste apo. Në protokoll është e përcaktuar se vetëm kur ka incident fizik njoftohet policia dhe prindërit. Të dy nxënësit ishin shembullore, me nota shumë të mira. Nuk ishin problematikë, nuk linin mësimin. Ishte hera e parë që debatonin. Duke i marrë në pyetje u mendua se çështja u zgjidh. Oficerja e sigurisë nuk e dinte komunikimin në rrjetet sociale”, tha Mullai.