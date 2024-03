Të dielën ndërrohet ora/ Si do të lëvizin akrepat

Ora dimërore ndërrohet të dielën e 31 marsit. Në orën 2 të mëngjesit, akrepat e orës do të lëvizin përpara për një orë.

Ne do të bëjmë një orë gjumë pak dhe dita do të shtohet me një orë më shumë.

Ora do të ndryshojë sërish në fundjavën e fundit të tetorit, natën ndërmjet të shtunës 26 dhe të dielës 27 tetor.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Disa orë, si ato në pajisjet teknologjike, do të ndërrohen automatikisht. Por për pajisjet e vjetra që nuk janë të lidhura me internetin, duhet t’i lëvizni manualisht para se të shkoni në shtrat të shtunën në mbrëmje.