Tarifat e Trump trondisin botën, dollari në nivelin më të ulët në 6 muaj, Kina kundërpërgjigjet me taksë 34%

Duket se tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump kanë tronditur botën. Dollari amerikan arriti në nivelin më të ulët në gjashtë muaj, kundrejt disa valutave të tjera të huaja. Sakaq rënie ka patur edhe në bursa si në Indeksin standard të Evropës me -5%, Indeksin DAX të Gjermanisë po ashtu me -5% ndërsa, Indeksi bazë i Francës ka rënë me rreth -4%.

Nje goditje ka pësuar edhe “Iphone”.

Aksionet e kompanisë u mbyllën me 9.3% të enjten, duke shënuar ditën e tyre më të keqe që nga marsi 2020.

Modeli më i lirë i iPhone 16 u lançua në SHBA me një çmim prej 799 dollarë, por tashmë mund të kushtojë deri në 1,142 dollarë, këto llogaritje janë parashikimet e analistëve në Rosenblatt Securities, të cilët thonë se kostoja mund të rritet me 43%. Sakaq një 16 pro max, pra model më i avancuar mund të shkojë deri në 2300 dollarë për konsumatorët.

Apple shet më shumë se 220 milionë aparate celularë në vit dhe tregjet e saj më të mëdha përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Kinën dhe Evropën.

Analiza vlerëson se tarifat e ndryshme të Trump do të rrisin çmimin e të gjitha produkteve prej lëkure, duke përfshirë këpucët, me 18%, veshjet me 16%, pajisjet elektrike me 10%, dhe peshkun dhe produktet e freskëta me 4%.Të kombinuara, tarifat e Trump do të rrisin çmimet rreth 2.3% thuhet në një raport.

Sakaq së fundmi Kina i është kundërpërgjigjur SHBA-ve duke vendosur tarife prej 34% për të gjitha mallrat amerikane, të cilat hyjnë në fuqi më 10 prill.