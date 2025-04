Ndodhet në burg, Meta do t’i drejtohet Strasburgut, avokati: S'ka asnjë fakt penal ndaj tij

Avokati Genc Gjokutaj ka deklaruar për mediat se do të kërkohet ndryshimi i masës “arrest në burg” për Ilir Metën. Ai theksoi se mungon fakti penal dhe për këtë, do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese, por destinacion final tha Gjokutaj, do të jetë Strasburgu.

“Do të kërkojmë ndryshimin e masës për zotin Meta. Jemi kushinete sepse historitë janë binjake. Do të shkojmë në Kushtetuese por destinacioni përfundimtar do të jetë Strasburgu”, tha Gjokutaj.

Apeli dhe më pas Gjykata e Lartë ka vendosur që Presidenti i Partisë së Lirisë të qëndrojë në burg duke i rrëzuar kërkesën për lirim. Ilir Meta u prangos më 21 Tetor të vitit të shkuar. Ai akuzohet nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie në lidhje me dosjen CEZ-DIA dhe lobimin në SHBA.