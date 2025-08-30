LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Stuhia në Tiranë, 23 persona kërkuan ndihmë në spital, katër prej tyre ende aty me goditje në kokë

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 20:08
Aktualitet

Stuhia në Tiranë, 23 persona kërkuan ndihmë në spital,

Stuhia e fuqishme përfshiu vendin ditën e sotme, duke shkaktuar dëme materiale të mëdha por dhe lëndime te disa qytetarë.

Në Tiranë, për shkak të goditjeve nga era e fortë, 4 persona janë dërguar në spital, ndërsa total 23 individë janë paraqitur për ndihmë mjekësore.

Të lënduarit, përfshirë një burrë dhe tre gra, janë me moshë 64, 55, 49 dhe 37 vjeç. Ata kanë pësuar dëmtime në kokë, kryesisht nga goditjet që ka shkaktuar stuhia.

Ata po trajtohen në Spitalin e Traumës dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion