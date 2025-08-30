Moti i keq me stuhi, tragetit i këputet litari në Portin e Durrësit
Moti i përkeqësuar gjatë ditës së sotme, bëhet me dije se njërit prej trageteve të ankoruar në Port, i është këputur cima (litari që lidh tragetin me kalatën).
Lajmin e bëri të ditur vetë Autoriteti Portual Durrës përmes një njoftimi, ku thuhet se fatmirësisht situata u menaxhua me profesionalizëm dhe siguri, duke bërë të mundur rilidhjen e cimës.
Bëhet e ditur se nuk ka patur incidente me mjetet e tjera lundruese që ndodheshin në kalatë, ndërkohë që trageti ka nisur lundrimin drejt Barit.
Njoftimi i Autoritetit Portual Durrës:
30.8.2025
Gjatë fortunalit të sotëm, tragetit të linjës Durrës–Bari “Francesca”, i akostuar në kalatë, iu shkëput një nga cimat (litari lidhës me kalatën).
Falë ndërhyrjes së menjëhershme të autoriteteve detare, si Kapiteneria e Portit, Autoriteti Portual Durrës dhe Rimorkiatori i ASHD, situata u menaxhua me profesionalizëm dhe siguri, duke bërë të mundur rilidhjen e cimes.
Pas këtij momenti, trageti ka vijuar normalisht lundrimin drejt Barit.
Jemi në gatishmëri të plotë për menaxhimin e situatës.