Aksident në Rrugën e Kombit, makina përplas këmbësorin

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 17:21
Aktualitet

Nje aksident rrugor ka ndodhur ne rrugen e Kombit ku nje kembesor eshte goditur prej nje automjeti.

Mirditë/Informacion paraprak

Rreth orës 16:00, në “Rrugën e Kombit”, në afërsi të Repsit, shtetasi N. A., duke drejtuar automjetin, ka përplasur këmbësorin, shtetasin A. N.

Shtetasi A. N. është transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

