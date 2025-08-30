Kokainë, mijëra euro e makinë luksoze… kush është 34-vjeçarja ‘moderatore dhe influencuese’ që kishte lidhje me kriminelët
Një hetim i karabinierëve në Monza ka zbuluar një rrjet të dyshuar trafikimi droge, ku përveç drogës dhe parave të mëdha, është përfshirë edhe emri i një fytyre të njohur televizive nga Moldavia.
Në qendër të çështjes është gjetja e një kilogrami kokainë në gusht 2023, gjatë një kontrolli në Vimodrone, ku u arrestua rumuni 47-vjeçar Andrei Radu Tataru. Hetimet e mëtejshme çuan në një garazh në Via della Burrona, ku u zbuluan 279 mijë euro të fshehura në një Audi A6 luksoz. Paratë dyshohet se rridhnin nga trafiku i drogës.
Nga hetimet dolën emrat e disa individëve të dyshuar, por gjykata urdhëroi masa kufizuese vetëm për dy persona: 47-vjeçarin rumun Cristinel Balint dhe 28-vjeçarin ukrainas Ivan Buzduhan.
Megjithatë, një emër tjetër ka tërhequr vëmendjen e mediave. Bëhet fjalë për Felicia Sirbu, 34 vjeçe, influencuese dhe prezantuese moldave, e cila në Instagram paraqitet si gazetare televizive me mbi 13 vite përvojë. Sipas “Corriere della Sera”, ajo nuk është mes personave zyrtarisht nën hetim, por emri i saj del në dosje për shkak të lidhjeve të saj private me disa nga personazhet e përfshirë.
Sirbu jetonte në Nova Milanese, pranë Monzës, dhe sipas përgjimeve, ishte në një lidhje me një person të njohur si “Vova”. Ndërkohë, në nëntor 2023 ajo është takuar edhe me Balint, një nga të arrestuarit kryesorë. Në bisedat e përgjuara, Balint i shprehte shqetësimin se ishte nën mbikëqyrje, ndërsa me influencuesen konsumonin kokainë dhe diskutonin për një punë fiktive në kompaninë “Alpha Group” – e njëjta që zotëronte Audi-n ku u gjetën qindra mijëra euro.
Profili i saj në rrjetet sociale është i mbushur me imazhe nga jeta luksoze, udhëtime, festa, veshje e bizhuteri të shtrenjta. Ndërkohë, hetimet e karabinierëve vijojnë për të zbuluar se sa thellë lidhen këto lidhje private me rrjetin e dyshuar të trafikut të drogës.