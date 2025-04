SPD miraton marrëveshjen e koalicionit, "hapet rruga" për qeverinë e re gjermane

Socialdemokratët e Gjermanisë (SPD) kanë miratuar një marrëveshje për t'u bashkuar me një qeveri të re koalicioni me konservatorët CDU/CSU, duke i hapur rrugën konfirmimit të udhëheqësit konservator Friedrich Merz si kancelar i ri i vendit javën e ardhshme, raporton Euronews.

Partia e qendrës së majtë e kancelarit në largim Olaf Scholz do t'i bashkohet një koalicioni të udhëhequr nga Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) i qendrës së djathtë i Merz dhe partia e saj simotër bavareze, Bashkimi Kristian Social (CSU), i cili fitoi zgjedhjet e Gjermanisë në shkurt me 28.5% të votave.

SPD pësoi rezultatin e saj më të keq që nga Lufta e Dytë Botërore, duke u renditur e treta me vetëm 16.4% të votave. Por konservatorët kishin nevojë për mbështetjen e tyre për të krijuar një shumicë parlamentare pa Alternativën për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë, e cila doli e dyta.

Të mërkurën, SPD tha se 84.6% e anëtarëve të saj votuan në favor të marrëveshjes së koalicionit. Pjesëmarrja në votime nga rreth 358,000 anëtarë të partisë ishte rreth 56% - shumë më e lartë se pjesëmarrja minimale e kërkuar prej 20%.

CDU dhe CSU e kanë miratuar tashmë marrëveshjen dhe kanë listuar ministrat e tyre që duan të marrin poste në kabinetin e Merz. Ata përfshijnë veteranin e politikës së mbrojtjes pro-Ukrainë, Johann Wadephul, si ministër të jashtëm dhe Alexander Dobrindt - i njohur për qëndrimin e tij të ashpër ndaj migracionit - si ministër të brendshëm.

SPD tha se do të shpallë ministrat e saj të zgjedhur javën e ardhshme. Partisë i është dhënë kontrolli i shtatë ministrive, përfshirë ministrinë e financave, të mbrojtjes dhe të punës dhe çështjeve sociale. Marrëveshja e koalicionit do të nënshkruhet zyrtarisht të hënën, me Merz që pritet të zgjidhet zyrtarisht si kancelari i dhjetë i vendit të martën.