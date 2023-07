SPAK kërkon 10 vite burg për Lefter Kokën, avokati: Ka qenë jashtë shtetit, po sulmohet politikisht

Prokuroria e Posaçme kërkon 10 vite burg për ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka. Vetë Koka ka qenë sot në seancë, teksa avokati i tij ka deklaruar pafajësinë e ish-ministrit.

Sipas avokatit Koka ka qenë jashtë shtetit kur janë bërë negociatat duke theksuar se procesi është i stisur politikisht dhe ka porositës dhe ekzekutor.

“Provat në 120.000 faqe dosje hetimore faktojnë pafajësinë absolute të Lefter Kokës për 3 akuzat. Procesi është i stisur politikisht, ka porositës dhe ekzekutor.

Dy takimet që pretendohet se Lefter Koka ka marre pjesë në diskutime me Albtek faktohet nga TIMS se ka qenë jashtë Shqipërisë.

Kosto e impiantit të Elbasanit është më ekonomikja e mundshme. Landfilli kushton 3 fish më pak nga ai i Vlorës, 2 fish më pak nga Saranda.

Lefter Koka nuk ka asnjë pasuri të shtuar pas 2013, faktuar nga hetimi dhe ILDKPKI. Ku janë paratë e korrupsionit?

Shoqëritë kanë kryer evazion fiskal me njëra tjetrën pa lidhje me Lefter Kokën dhe janë dënuar nga gjykatat e rretheve për këtë vepër. Hetimi u devijua.

Kjo çështje është e hetuar dhe gjykuar në gjykatën e Elbasanit. Është anti kushtetuese të rigjykohet. Do t’i drejtohemi Strasburgut.





Prona që kërkoni të sekuestroni është themeluar në vitin 1927 dhe është privatizuar në 2000. Kjo është dhunë në emër të ligjit”, thanë ndër të tjera avokatët.

Sipas tyre, janë pyetur 81 persona, askush deri më sot nuk dëshmon t’i ketë dhënë para korrupsioni Lefter Kokës.

“Kemi dorëzuar 3966 faqe me materiale provuese dhe ekspertuese që çmontojnë akuzën. Ato as nuk u lexuan nga prokuroria. Çfarë drejtësie është kjo?

Asnjë nga shoqëritë nuk zotërohet dhe nuk ka lidhje me Lefter Kokën. Kjo është një anomali juridike.

Asnjë qindarkë e pa justifikuar nuk është gjetur në pasurinë e Lefter Kokës. Asnjë cent nuk është kapur si provë e korrupsionit.

Prokuroria flet për dyshime, por dyshimet janë në favor të Lefter Kokës. Asnjë ligj i shkelur nuk citohet nga Prokuroria.

Asnjë lek dëm nuk është shkaktuar nga veprimtaria ekzekutive e Ministrit të mjedisit. Akuzat pa prova forcojnë bindjen se Lefter Koka sulmohet politikisht”, u shpreh avokati.