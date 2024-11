“Sot më ndodhi mua, nesër dikujt tjetër”/ Flet babai i 19-vjeçarit të plagosur te Qytet Studenti

Admir Demiraj, babai i 20-vjeçarit të plagosur në Universitetin Metropolitan në Tiranë, pranë Qytetit Studenti, ka ka konfirmuar se gjendja shëndetësore e djalit të tij është stabilizuar dhe se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Duke folur me emocion dhe tronditje të thellë, Demiraj ka pranuar se ngjarja ishte krejtësisht e papritur dhe se kurrë nuk e kishte imagjinuar që një situatë e tillë mund të ndodhte në jetën e tij.

“Djali im është 19-vjeç, studentë në vit të dytë për Inxhinieri Ekonomike. Unë e di ça djali kam rritur dhe edukuar, por sot të gjen e pabëra kot. Sot më ndodhi mua, nesër dikujt tjetër, problem i madh është fakti që nuk ka fare siguri. Nuk mendoja se do më ndodhte kjo, kurrë në botë. Unë duke porositur mësuesit që të kontrollojnë çantën e djalit vogël që e kam 12 vjeç që mos të marr ndonjë gjë që s’duhet në shkollë, për të madhin as që më kishte shkuar mendja fare se do i ndodhte kjo.

Mjekët më kanë thënë se është jashtë rrezikut për jetën, por i duhet kohë ta marr veten. E takova pak më parë djalin, por u mallëngjeva, zura të qaj dhe nuk mund të flas me të. Më vjen keq për ata prindër ça djali kanë rrit, ai që ia bëri djalit tim këtë”, tha babai.

Plagosja ndodhi pas një konflikti mes të rinjve, i cili filloi nga një debat i zakonshëm mbi çështje të vogla, si “Pse më pengove rrugën?” apo “Pse më shikon shtrembër?”