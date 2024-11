Opozita në protestë, mblidhet sot Kuvendi, çfarë pritet të diskutohet

Kuvendi i Shqipërisë do të mbajë seancën e radhës, sot në orën 17:00.

Gjatë kësaj seance, në kuadër të javës që gjelbër, pritet të diskutohen çështjet e evidentuara nga zgjedhësit dhe qytetarët në terren.

Diskutimet do të zgjasin jo më shumë se 4 orë. Kujtojmë se seanca plenare e 17 tetorit u shoqërua me tensione, pasi opozita vijoi mosbindjen civile, duke përshkallëzuar protestat përballë Kuvendit. Deputetët e opozitës u përplasën me Gardën dhe forcat e Policisë jashtë ambienteve të Kuvendit.

Dita e nesërme pritet të sjellë një protestë të re nga opozita, e cila ka paralajmëruar bllokimin e disa akseve kryesore të vendit, jo vetëm në Tiranë.