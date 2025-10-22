LEXO PA REKLAMA!

“S’ka kafe në ktë orë”, zbardhet dëshmia e kamarierit të lokalit ku ndodhi vrasja e dyfishtë: Flori ndërhyri për t'më dalë në krah…

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 10:01
“S’ka kafe në ktë orë”, zbardhet dëshmia e

Shtatë persona janë shoqëruar për të hedhur dritë mbi dinamikën e ngjarjes.

Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa së bashku me Arianit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli i ka kërkuar kamarierit të lokalit që t’i bënte një kafe.

“Daniel Pepa dhe Araniti kanë ardhur në lokal rreth orës 1-1.30 dhe ka kërkuar kafe. I thashë që s’ka kafe se ekspresi është fikur. Ai më tha se donte kafe patjetër, po i thashë që është fikur e s’bëhet në këtë orë.

Ai u acarua dhe në këtë moment ndërhyri Flori, për të më dalë në krah dhe nisi debati mes tyre. Nga lokali dolën te dera e lokalit dhe Flori Paluçi qëlloi mbi Aranitin, shokun e Danielit dhe Danieli më pas ka marrë armën dhe ka qëlluar mbi Florin duke e lënë të vrarë”- tregon kamerieri.

Sipas dinamikës paraprake i pari që ka qëlluar është Flori Paluçi i cili ka vrarë Aranit Kurtin dhe më pas Daniel Pepa ka qëlluar duke lënë të vrarë Paluçin.

Vrasjet të dyja jashtë lokalit, pas nisjes së sherrit brenda në lokal.

 

 

