Sinjali i "News 24" i bllokuar prej tri ditësh, gazetarët protestojnë: S`na lënë të hyjmë në zyra
Gazetarë dhe anëtarë të stafit të News 24, Gazeta Shqiptare, Panorama dhe Balkanweb si dhe kolegë të tyre shqiptarë dhe organizata të medias, protestuan sot, në ditën e tretë të bllokimit të sinjalit të transmetimit të televizionit informativ në ditën e tretë me radhë.
Drejtoresha Anila Jole akuzoi se IKMT qe ka marrë godinën ptrj tri ditësh me ndihmën e policisë dhe ushtrisë, ka nisur sot dëmtimin e infrastrukturës së punës së televizionit.
Ajo tha se News 24 ka qenë zëri i qytetarëve dhe ai zë në ditën e tretë radhazi është shuar nga marja e godinës prej forcave të policisë, IKMT dhe ushtrisë.
Përfaqësuesi i Shoqatës së Gazetarëve, Isa Myzyraj tha se aksioni qeveritar cënon lirinë e medias dhe të gazetarëve dhe shtoi se News 24 është media e radhës që përballet me goditje të tilla.
Ai bëri thirrje për dialog me qeverinë dhe për zgjidhjen e ccështjes pa cënuar punën e medias dhe sigurinëe gazetarëve.
Neës 24 nuk po transmeton prej tri ditësh në sinjalin televiziv, pasi të shtunën godina u mor nga forcat e policisë për t`iu dorëzuar kompanisë shtetërore të armëve KAYO, sipas një vendimi të qeverisë të marsit të këtij viti.
Nga ana tjetër mediat kanë pretenduar se kontrata e tyre e qerasë ka afat deri në 2033 dhe se marrja e godinës është një veprim arbitrar si pasojë e qëndrimit të tyre kritik me qeverinë.